30 ноября в Брянске пройдут торжества в честь 150-летия Володарского района
В пятницу, 30 ноября, в Брянске пройдут торжества, посвященные 150-летию Володарского района.
Праздник начнется в 10.00. В это время пройдет награждение победителей конкурсов творческих сочинений, исследований и праздничных открыток среди брянских школьников и студентов.
В полдень пройдет церемония возложения цветов к памятнику Моисея Володарского. В 14.30 на площади у Дворца имени Кравцова начнется концертная программа духового оркестра.В это же время в фойе дворца будут выступать ансамбли русской песни «Ивушки», «Ворожея», «Родные напевы».
Здесь же жители и гости района смогут увидеть выставку поздравительных открыток «С юбилеем, Володарский район!», познакомиться с исследовательскими работами и сочинениями на тему «Володарка - район, где сбываются мечты». Свои тематические экспозиции покажут школьные музеи, библиотеки района.
Юбилейный концерт состоится в 15.00. На сцене выступят районные и городские творческие коллективы, рассказывают в пресс-службе Брянского горсовета.
К слову, к 150-летию на въезде в Володарку установили инсталляцию на въезде. В организации и на предприятия райадминистрацией направили письма с просьбой, украсить к празднику фасады и прилегающие территории.
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