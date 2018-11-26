Из Брянской области депортировали двух граждан Нигерии и Камеруна

СЕГОДНЯ 13:51 2018-11-26T13:51:24+03:00

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Два дня трое иностранцев пытались выехать из России через Брянщину. Граждан Нигерии и Камеруна задержали сотрудники Пограничного управления.

Первый раз пересечь границу злоумышленники пытались 17 ноября в автомобильном пункте пропуска «Троебортное».

- Нигерийцы пояснили, что прибыли в Россию в качестве футбольных болельщиков на матч «Нигерия - Исландия» в июле, - рассказывают в пресс-службе Пограничного управления ФСБ по Брянской области. - Но их дальнейшей целью был выезд в страны Евросоюза в поисках лучшей жизни. Но попытка не увенчалась успехом.

Иностранцы перебивались случайными заработками в Подмосковье, в Курске, затем попытались выехать на Украину. Для этого они познакомились со студентом-лингвистом из Камеруна, который учился в Курске. Втроем на такси они приехали в пункт пропуска «Троебортное», где их задержали. Севский районный суд оштрафовал нарушителей.

После разъяснительной работы иностранцев отпустили. На такси они отправились в Лемешовку, к границе. Но иностранцев вновь задержали.

Нарушителей депортировали за пределы России.

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