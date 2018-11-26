Трое парней из Новозыбкова обокрали магазин, чтобы проводить друга в армию

СЕГОДНЯ 12:51 2018-11-26T13:35:31+03:00

На подозреваемых завели уголовное дело по статье «Кража», им грозит до пяти лет колонии. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

За это приятелям грозит до пяти лет колонии

Изменить размер текста: A A

Трех молодых людей из Новозыбковского района подозревают в краже из сельского магазина. Как признались злоумышленники, они хотели "достойно" проводить друга в армию.

Рано утром 20 ноября в торговой точке в селе Шеломы сработала сигнализация. Полицию вызвал охранник ЧОПа, прибывший на место происшествия. В подсобку магазина проникли неизвестные и начали взламывать дверь в торговый зал. Но сработала сигнализация и злоумышленники убежали, прихватив со стола системный блок.

Полицейские со служебной собакой через пару часов вышли на следы предполагаемых преступников, сообщает пресс-служба УМВД по Брянской области. Ими оказались 17-, 18- и 19-летний местные жители. Парни пытались замести следы: забрали системный блок с записями камер видеонаблюдения, сожгли обувь. Но это не помогло.

На подозреваемых завели уголовное дело по статье «Кража», им грозит до пяти лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».