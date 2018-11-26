Брянская дзюдоистка Татьяна Цыганкова стала победительницей первенства России

СЕГОДНЯ 12:20 2018-11-26T12:20:07+03:00

Спортсменка выступала в весовой категории до 52-х килограммов

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Брянская спортсменка Татьяна Цыганкова завоевала золотую медаль на первенстве России по дзюдо. Соревнования, на которых выступала наша землячка, завершилось на днях в Назрани, сообщает Управление физкультуры и спорта Брянской области.

Брянская спортсменка вышла на ковер вместе со спортсменками в весовой категории до 52 килограммов. В решающей схватке Татьяна Цыганкова оказалась сильнее соперницы из Курской области.

- Теперь надеюсь закрепиться в сборной, право на место в которой постараюсь доказать на международных турнирах, - сказала Татьяна после финала.

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