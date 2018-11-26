2018-11-26T11:50:29+03:00
Происшествия

На улице Щукина в Брянске водитель микроавтобуса снес светофор

В ДТП пострадала 44-летняя женщина
Мария Дедкова
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Фото: ОГИБДД по городу БрянскуФото: ОГИБДД по городу Брянску
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Ночью в воскресенье, 25 ноября, на улице Щукина в Брянске водитель микроавтобуса протаранил светофор.Об этом в городскую Госавтоинспекцию сообщили медики, к которым около двух часов ночи с переломом позвоночника обратилась 44-летняя женщина.

Пострадавшая рассказала, что была пассажиркой автомобиля "Рено-Мастер", который угодил в ДТП.

- По предварительной информации, 35-летний водитель не справился с управлением и врезался в стойку светофора, - рассказывают в ОГИБДД по городу Брянску. - По факту автоаварии продолжается проверка.

Пострадавшей пассажирке в медучреждении оказали первую помощь и отпустили домой, назначив лечение.

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