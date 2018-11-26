В Новозыбковском районе открыли отремонтированный дом культуры
На работы здесь потратили почти два миллиона рублей
Фото: пресс-служба правительства Брянской области
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25 ноября в новозыбковском поселке Опытная станция прошло торжественное открытие отремонтированного дома культуры. На обновление здания потратили 1,9 миллиона рублей. ДК подарили детскую площадку, стол для настольного тенниса и металлический стенд, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.
После официальной части в доме культуры прошел праздничный концерт, на котором чествовали сельхоз работников. Памятные подарки получили и многодетные мамы поселка, воспитавшие трех и более детей.
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