В Новозыбковском районе открыли отремонтированный дом культуры

СЕГОДНЯ 11:31 2018-11-26T11:31:38+03:00

На работы здесь потратили почти два миллиона рублей

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25 ноября в новозыбковском поселке Опытная станция прошло торжественное открытие отремонтированного дома культуры. На обновление здания потратили 1,9 миллиона рублей. ДК подарили детскую площадку, стол для настольного тенниса и металлический стенд, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

После официальной части в доме культуры прошел праздничный концерт, на котором чествовали сельхоз работников. Памятные подарки получили и многодетные мамы поселка, воспитавшие трех и более детей.

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