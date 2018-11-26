В Брянске водитель иномарки врезался в забор

СЕГОДНЯ 10:33 2018-11-26T10:33:27+03:00

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В Брянске 25-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» врезался в забор. Дорожно-транспортное происшествие случилось около часа ночи в понедельник, 26 ноября, на улице Калинина. Автомобилист ехал со стороны улицы Речной в сторону Арсенальной, сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Водитель не справился с управлением и врезался в металлический забор на другой стороне дороги. Травмы получили два пассажирка иномарки. 40-летний мужчина ушиб грудную клетку и руку, его отпустили домой с назначением лечения. А 41-летнего пострадавшего госпитализировали. Он сломал ребра и ушиб легкое.

Экспертиза установила, что водитель был трезвый. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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