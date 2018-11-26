В Фокинском районе Брянска отремонтируют улицу Дзержинского
В Фокинском районе Брянска в следующем году планируют отремонтировать улицу Дзержинского. На работы выделят 37 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе горсовета. Это деньги федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», который рассчитан до 2024 года.
На улице Дзержинского заменят асфальт, обустроят тротуары, установят бордюры и металлические пешеходные ограждения, а также здесь появятся новые светильники, дорожные знаки и разметка.
225 миллионов рублей по этой же программе заложено на начало строительства дороги из Фокинского в Володарский район. Начать ее строить обещали и в этом году. Но первый этап работ перенесли на 2019-й.
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