Житель Новозыбкова написал матерное слово на щитке и оправился в колонию на 4 года
Житель Новозыбкова отправится в колонию общего режима на 4 года 8 месяцев после того, как написал оскорбительное слово на распределительном шкафу. Суд учел, что мужчина не отбыл наказание за другое тяжкое преступление.
- В суде установили, что 27 сентября прошлого года ночью фигурант уголовного дела на одной центральных улиц Новозыбкова написал крупными буквами с помощью аэрозольного баллончика неприличное выражение, которое оскорбляет людей по профессиональному признаку, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – За это преступление брянец получил 320 часов обязательных работ.
Но суд определили окончательное наказание виновному – несколько лет в колонии. Приговор пока не вступил в законную силу.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».