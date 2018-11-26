Житель Новозыбкова написал матерное слово на щитке и оправился в колонию на 4 года

СЕГОДНЯ 09:28 2018-11-26T09:28:06+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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Житель Новозыбкова отправится в колонию общего режима на 4 года 8 месяцев после того, как написал оскорбительное слово на распределительном шкафу. Суд учел, что мужчина не отбыл наказание за другое тяжкое преступление.

- В суде установили, что 27 сентября прошлого года ночью фигурант уголовного дела на одной центральных улиц Новозыбкова написал крупными буквами с помощью аэрозольного баллончика неприличное выражение, которое оскорбляет людей по профессиональному признаку, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – За это преступление брянец получил 320 часов обязательных работ.

Но суд определили окончательное наказание виновному – несколько лет в колонии. Приговор пока не вступил в законную силу.

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