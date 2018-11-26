2018-11-26T09:28:06+03:00
Происшествия

Житель Новозыбкова написал матерное слово на щитке и оправился в колонию на 4 года

Суд засчитал неотбытое наказание за другое преступление
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Приговор пока не вступил в законную силу.Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:

Житель Новозыбкова отправится в колонию общего режима на 4 года 8 месяцев после того, как написал оскорбительное слово на распределительном шкафу. Суд учел, что мужчина не отбыл наказание за другое тяжкое преступление.

- В суде установили, что 27 сентября прошлого года ночью фигурант уголовного дела на одной центральных улиц Новозыбкова написал крупными буквами с помощью аэрозольного баллончика неприличное выражение, которое оскорбляет людей по профессиональному признаку, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – За это преступление брянец получил 320 часов обязательных работ.

Но суд определили окончательное наказание виновному – несколько лет в колонии. Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске водитель иномарки врезался в забор
На брянской трассе иномарка съехала в кювет: травмы получила 10-летняя девочка
В Фокинском районе Брянска отремонтируют улицу Дзержинского
По факту ДТП в Брянске, в котором погиб 21-летний пешеход, завели уголовное дело
19-летнего жителя Унечи осудили за то, что он до смерти забил отца
В соцсетях нашли фейковые страницы брянского губернатора
В Новозыбковском районе после ремонта открыли дом культуры
В понедельник брянцев ждет снег и гололедица
В Брянске на проспекте Московском автомобилист насмерть сбил 21-летнего парня на зебре
В Климовском районе пьяный водитель легковушки устроил смертельно ДТП
В Брянск съедутся ученые со всей страны на юбилейные Заверняевские чтения
Сотрудники брянской Госавтоинспекции поздравили автомобилисток с Днем матери
В Красногорском районе Брянской области построили новую дорогу