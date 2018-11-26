2018-11-26T09:11:05+03:00
Происшествия

19-летнего жителя Унечи осудили за то, что он до смерти забил отца

Родственник отказывался дать денег на выпивку
Марина АНТОНОВА
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19-летнего жителя брянского города Унеча осудили за то, что он до смерти забил собственного отца. Молодой человек получил семь лет колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что в ночь с 8 на 9 июля парень поссорился с отцом из-за того, что тот отказался дать ему денег на спиртное, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Молодой человек ударил мужчину не меньше 44 раз по голове, телу, рукам и ногам. От полученных травм потерпевший умер.

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