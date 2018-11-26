2018-11-26T09:04:01+03:00
Общество

В соцсетях нашли фейковые страницы брянского губернатора

Об этом сообщили в правительстве региона
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, скриншот фейковой страницы.Фото: vk.com, скриншот фейковой страницы.
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В социальных сетях нашли фейковые страницы губернатора Брянской области Александра Богомаза. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Мнимые аккаунты Александра Богомаза есть в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Инстаграме». На них публикуют фотографии с официальных визитов и встреч. А на днях появился пост о сборе средств больным детям в других регионах. Но губернатор не имеет к аккаунтам под своим именем никакого отношения. В правительстве напомнили, что официальных страниц у Александра Богомаза нет и никогда не было.

Кстати, брянским политикам не очень полюбились соцсети. Официальная страница «ВКонтакте» есть только у главы Брянска Александра Хлиманкова.

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