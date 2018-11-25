В Новозыбковском районе после ремонта открыли дом культуры
В новозыбковском поселке Опытная станция после ремонта открыли дом культуры. На обновление ДК потратили 1,9 миллиона рублей.
- Здесь проводятся все значимые мероприятия, успешно работают клубные формирования и творческие коллективы, - сказала на открытии ДК директор областного департамента культуры Елена Кривцова. - За время реализации проекта, получившего название «Культура малой Родины», на территории Брянщины уже отремонтировано и приобретено оборудование для 50 учреждений культуры. Реализация проекта на брянской земле продолжится и в 2019 году.
Еще одним подарком стала детская площадка, установленная перед Домом культуры.
Чествовали в этот день работников Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции Инну Саввичеву и Марию Драганскую. Доктора наук не одно десятилетие отдали сельскохозяйственной отрасли. Памятные подарки получили и многодетные мамы, воспитавшие трех и более детей
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