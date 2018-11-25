В понедельник брянцев ждет снег и гололедица

СЕГОДНЯ 17:25 2018-11-25T17:25:03+03:00

Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Фото: Елена РАКОВА

Днем столбик термометра будет колебаться от минус пяти до ноля градусов

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В понедельник, 26 ноября, в Брянской области будет облачно. Местами выпадет небольшой (до 1 мм) снег, сообщают в ГУ МЧС РФ по Брянской области.

На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью от минус 8 до минус 3 градусов мороза. Днем столбик термометра будет колебаться от минус пяти до ноля градусов.

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