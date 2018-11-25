В понедельник брянцев ждет снег и гололедица
Днем столбик термометра будет колебаться от минус пяти до ноля градусов
Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.Фото: Елена РАКОВА
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В понедельник, 26 ноября, в Брянской области будет облачно. Местами выпадет небольшой (до 1 мм) снег, сообщают в ГУ МЧС РФ по Брянской области.
На дорогах местами гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от минус 8 до минус 3 градусов мороза. Днем столбик термометра будет колебаться от минус пяти до ноля градусов.
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