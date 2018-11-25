2018-11-25T15:57:07+03:00
Происшествия

В Климовском районе пьяный водитель легковушки устроил смертельно ДТП

В автоаварии погиб 29-летний пассажир
Елена РАКОВА
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Фото: Анатолий ЖДАНОВ.Фото: Анатолий ЖДАНОВ.
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В Климовском районе пьяный водитель легковушки устроил смертельно ДТП. Автоавария произошла около двух часов ночи на 11 километре автодороги «Старый Ропск - Забрама».

- По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля "Нисан примера" ехал со стороны поселка Забрама в село Старый Ропск, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - Водитель не учел скорость, съехал сначала на левую обочину, затем на правую, а потом - в кювет. 29-летний пассажир автомобиля от полученных травм умер на месте ДТП.

Медики, приехавшие на место автоаварии, диагностировали у автомобилиста рваные раны лица, левой руки, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и госпитализировали в климовскую районную больницу. Как установила медицинская экспертиза, мужчина сел за руль пьяным

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