2018-11-25T12:15:31+03:00
Звезды

В Брянск съедутся ученые со всей страны на юбилейные Заверняевские чтения

Историки и археологи будут обсуждать культуры Подесенья
Елена РАКОВА
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Ведущие историки и археологи съедутся в Брянск.Ведущие историки и археологи съедутся в Брянск.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянск съедутся историки и археологи со всей страны на юбилейные Заверняевские чтения. Десятая межгосударственная научная конференция «История и археология Подесенья», посвященная памяти краеведа Федора Заверняева пройдет 29-30 ноября в краеведческом музее.

По традиции конференцию проводят один раз в два года. На этот раз ее участниками станут ученые и археологи не только из Брянска и Брянской области, но и других регионов России Москвы, Кирова, Орла, Тулы и ближнего зарубежья. В числе выступающих больше 70 историков. Большинство выступлений посвящено археологии каменного века и эпохи раннего металла, средних веков. Впервые будет затронута тема музейной педагогики.

Открытие конференции состоится 29 ноября в 11.00 часов. Участники и гости увидят презентацию, посвященную истории проведения Заверняевских чтений и человеку, чье имя ей присвоено.

Всех интересующихся историей и культурой Подесенья приглашают в брянский краеведческий музей 29 ноября в 11.00.

Телефоны для справок: (4832) 64-63-98, 64-47-96.

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