2018-11-25T11:44:37+03:00
Общество

Сотрудники брянской Госавтоинспекции поздравили автомобилисток с Днем матери

Полицейские устроили совместные акции со школьниками и дошколятами
Елена РАКОВА
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Фото: УГИБДД УМВД РФ по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД РФ по Брянской области.
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Сотрудники брянской Госавтоинспекции поздравили автомобилисток с Днем матери. А малыши подарили мамам фликеры.

В Погаре сотрудники Госавтоинспекции вместе с воспитателями и детского сада №3 устроили концерт. Полицейские познакомили ребят с дорожными знаками, рассказали, какие бывают переходы и как правильно переходить проезжую часть. Воспитанники детского сада сами вырезали светоотражающие элементы и подарили их своим мамам.

Автоинспекторы и ребята из школы №5 в Карачеве провели акцию «Тепло детских рук». Дети подготовили для женщин-автомобилисток поделки из шаров с использованием световозвращающих элементов и памятки по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

В преддверии праздника в Новозыбкове воспитанники детского сада № 21» решили подарить сердца из светооражающих элементов.

Ученики школы №1 в Жуковке провели творческий классный час, где инспектор рассказал детям о правилах поведения на улице и вблизи проезжей части. А также напомнил, что в темное время суток на одежде обязательно должны быть световозвращающие элементы. В конце занятия дети вырезали для своих мам памятные сувениры – светоотражатели.

В Навле полицейские провели акцию «Мама рулит!». Автомобилисткам инспекторы вручали воздушные шарики с надписью «Мама Рулит», а так же Правила дорожного движения.

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