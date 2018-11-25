В Красногорском районе Брянской области построили новую дорогу
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В Красногорском районе Брянской области построили новую дорогу. Она находится недалеко от села Перелазы. Дорогу сдали в августе.
Протяженность новой дороги - 1 километр 150 метров, ширина проезжей части - 4,5 метра.
- Рельеф дороги исправили, трассу разровняли, уложили асфальт, - рассказывают в правительстве Брянской области. - Благодаря новой дороге, животноводам стало проще доставлять корма в хозяйства.
Кроме того, в селе Пролазы планируют продолжить акцию «Всем миром» на сельских кладбищах.
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