2018-11-25T10:53:11+03:00
Общество

В Злынковском районе открыли отремонтированный дом культуры

Там привели в порядок танцевальный и зрительный залы
Елена РАКОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В Злынковском районе после ремонта открыли культурно-досуговый центр. Торжество прошло 24 ноября. Его совместили с районным праздником «Злынковская криница», который проходит в 17 раз.

В Брянской области больше 36 миллионов рублей пошли на ремонт и покупку оборудования для 50 домов культуры. В том числе для злынковского выделили больше миллиона рублей. Здесь привели в порядок танцевальный и зрительный залы, сообщают в правительстве Брянской области.

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