В Злынковском районе открыли отремонтированный дом культуры

СЕГОДНЯ 10:53 2018-11-25T10:53:11+03:00

Там привели в порядок танцевальный и зрительный залы

Изменить размер текста: A A

В Злынковском районе после ремонта открыли культурно-досуговый центр. Торжество прошло 24 ноября. Его совместили с районным праздником «Злынковская криница», который проходит в 17 раз.

В Брянской области больше 36 миллионов рублей пошли на ремонт и покупку оборудования для 50 домов культуры. В том числе для злынковского выделили больше миллиона рублей. Здесь привели в порядок танцевальный и зрительный залы, сообщают в правительстве Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».