Брянский лыжник Александр Большунов пришел первым в спринте в Финляндии

24 Нояб. 21:39 2018-11-24T21:39:49+03:00

Спортсмен вырвался вперед за несколько метров до финиша

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Брянский лыжник Александр Большунов пришел первым в спринте классическим стилем. В субботу, 24 ноября, в горнолыжном курорте Рука в Финляндии стартовал первый этап Кубка мира Международной федерации лыжного спорта по лыжным гонкам.

Россиянин опередил своего соперника, норвежца Йоханнеса Клаебо, буквально за несколько метров до финиша.

Кстати, Александр Большунов претендует на премию "Спортсмен года" от Министерства спорта России.

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