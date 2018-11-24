На трассе под Брянском пенсионер за рулем ВАЗа сбил 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 21:28 2018-11-24T21:28:06+03:00

Она переходила дорогу по «зебре»

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На трассе под Брянском 74-летний водитель ВАЗ-21310 сбил пешехода на «зебре». Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины шестого вечера в пятницу, 23 ноября, на 133-м километре автодороги Орел-Брянск-Смоленск.

Пенсионер ехал со стороны Смоленска в сторону Брянска. 17-летняя девушка переходила дорогу по нерегулируемому переходу. Пострадавшая получила перелом таза, травму головы и сотрясение мозга. Девушку госпитализировали в областную больницу.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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