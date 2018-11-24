В Дубровском районе нашли три артснаряда времен войны

СЕГОДНЯ 21:21 2018-11-24T21:21:51+03:00

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В Дубровском районе в субботу, 24 ноября, нашли три артиллерийских снаряда времен Великой Отечественной войны. Неразорвавшиеся боеприпасы нашли местные жители в поле возле села Рековичи. Они позвонили в Центр управления в кризисных ситуациях, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

На место выехали специалисты Брянского пожарно-спасательного центра. В 12.20 опасные предметы изъяли и обезвредили.

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