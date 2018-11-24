В Брянской области построили новый полигон для отходов

СЕГОДНЯ 17:33 2018-11-24T17:33:38+03:00

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В Погарском районе построили полигон для размещения твердых бытовых отходов. На это потратили 22 миллиона рублей. Четыре миллиона из них пустили на покупку тяжелого трактора. Машину доставили в Погар работники завода-производителя. Они научили управляться с техникой местных специалистов.

А Погарском районе построили пока только первую очередь нового полигона. Деньги на него выделили по федеральной программе.

Раньше сообщали, что в Брянской области появится в ближайшие восемь лет, с 2019 по 2027 годы, пять новых полигонов для твердых бытовых отходов. В Клетнянском и Навлинском районах, а также вторые очереди полигонов в поселке Большое Полпино, Трубчевском и Суражском районах.

До 2024 года на каждом брянском полигоне должна быть построены мусоросортировочныая линия.

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