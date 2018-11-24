На стройке на Первомайском мосту в Брянске установили освещение и видеокамеры
Они нужны, чтобы материалы и механизмы не украли
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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На стройке на Первомайском мосту в Брянске установили освещение и видеокамеры. Это поможет сохранить стройматериалы и механизмы от воров.
Сейчас работы ведут на опорах моста. Площадь стройки увеличилась, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Подрядчик готовит место для балок. Кроме того, монтируют арматуру для бетонирования железобетонных «рубашек» сразу на нескольких опорах.
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