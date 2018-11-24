Брянец Александр Большунов претендует на звание "Спортсмена года"

СЕГОДНЯ 14:52 2018-11-24T14:53:50+03:00

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Уроженец Брянской области лыжник Александр Большунов претендует на звание "Спортсмена года". Ежегодную национальную премию вручает Министерство спорта России. Победителей определяют с помощью онлайн-голосования и мнения экспертного совета, в который входят известные спортсмены: Светлана Журова, Елена Вяльбе, Федор Емельяненко, Алина Кабаева, Александр Карелин и другие.

На сайте минспорта кроме Александра Большунова свой голос можно отдать за хоккеиста Павла Дацюка и легкоатлета Сергея Шубенкова. Пока брянец лидирует в голосовании. Александр Большунов набрал 6900 голосов.

Напомним, Александр Большунов родился в Севском районе. Сейчас лыжник выступает за Тюменскую область, где он тренируется. Брянец - трехкратный призер Олимпиады в Южной Корее, чемпион России 2018 года, победитель и призер этапов Кубка мира по лыжным гонкам.

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