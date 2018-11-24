2018-11-24T13:35:50+03:00
Общество

Команда с брянским губернатором выиграла первый матч «Ночной хоккейной лиги»

Игра прошла 23 ноября в Клинцах
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Бярнской области.Фото: пресс-служба правительства Бярнской области.
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Команда во главе с брянским губернатором Александром Богомазом выиграла первый матч «Ночной хоккейной лиги». Игра прошла в пятницу, 23 ноября, на ледовой арене в Клинцах. Соперниками команды «Партизан» стали хоккеисты из клуба «Клинцы». Матч закончился со счетом 8:2, сообщают в пресс-службе областного правительства.

В отборочном этапе Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в дивизионе «Любитель 40+» участвуют семь команд из Брянска, Трубчевска, Суземки и Клинцов.

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