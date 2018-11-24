2018-11-24T13:23:02+03:00
Общество

На строительство водопровода на Ковшовке за два года потратят 30 миллионов рублей

Такую сумму заложили в городском бюджете Брянска на 2019 и 2010 годы
Марина АНТОНОВА
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Власти планируют тратить по 15 миллионов рублей в год.Власти планируют тратить по 15 миллионов рублей в год.Фото: Марина АНТОНОВА
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На строительство инженерных коммуникаций на Ковшовке в Фокинском районе Брянска за два года потратят около 30 миллионов рублей. 15 миллионов рублей заложили в городском бюджете на следующий год, сообщают в пресс-службе горсовета. Почти такую же сумму запланировали в бюджете Брянска на 2020 год.

Напомним, централизованное водоснабжение в этом микрорайоне потребовали построить от властей еще в 2016 году. Водопроод в частном секторе в 2000-х годах построили сами местные жители. Технического обслуживания скважин не проводили. Поэтому оказалось, что питьевая вода не соответствует нормам. В 2016 году микрорайон включили в федеральную программу «Чистая вода». И провели здесь первый этап строительства водопроводных сетей. В этом году должен был пройти второй этап работ. Но 6782 метров водопроводных труб, которые охватывают 358 домов, так и не провели.

Кстати, в бюджете на следующий год обещали предусмотреть деньги на проектно-сметную документацию канализации для школы №40, которая находится в этом же микрорайоне.

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