На строительство водопровода на Ковшовке за два года потратят 30 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:08 2018-11-24T13:23:02+03:00

Изменить размер текста: A A

На строительство инженерных коммуникаций на Ковшовке в Фокинском районе Брянска за два года потратят около 30 миллионов рублей. 15 миллионов рублей заложили в городском бюджете на следующий год, сообщают в пресс-службе горсовета. Почти такую же сумму запланировали в бюджете Брянска на 2020 год.

Напомним, централизованное водоснабжение в этом микрорайоне потребовали построить от властей еще в 2016 году. Водопроод в частном секторе в 2000-х годах построили сами местные жители. Технического обслуживания скважин не проводили. Поэтому оказалось, что питьевая вода не соответствует нормам. В 2016 году микрорайон включили в федеральную программу «Чистая вода». И провели здесь первый этап строительства водопроводных сетей. В этом году должен был пройти второй этап работ. Но 6782 метров водопроводных труб, которые охватывают 358 домов, так и не провели.

Кстати, в бюджете на следующий год обещали предусмотреть деньги на проектно-сметную документацию канализации для школы №40, которая находится в этом же микрорайоне.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».