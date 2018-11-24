СЕГОДНЯ 11:08 2018-11-24T11:08:43+03:00

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Электронная оплата проезда в Брянске появится не раньше нового года. В мэрии объявили конкурс на создание и обслуживание системы. Победителя планируют выбрать 25 декабря, сообщают в пресс-сдужбе Брянской городской администрации. Десять дней по закону дают на заключение контракта.

Напомним, ввести в тестовом режиме электронную оплату проезда в троллейбусах и автобусах Брянска обещали еще с 1 ноября. Но тогда возникли сложности с документами, проект долго согласовывали, рассказал и.о. начальника отдела по транспорту Брянской городской администрации Игорь Чубчиков. Планируется, что электронные билеты и проездные будут продавать в отделениях банков, на почте и в киосках, которые, к слову, почти все уже снесли.

Оплатить проезд в общественном транспорте можно будет и наличными. Кондурторов увольнять пока не собираются. В первое время они будут помогать с оплатой электронного проезда. Кстати, кондукторов в брянских троллейбусах и так почти не осталось.

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