2018-11-24T10:47:41+03:00
Происшествия

В горящем доме в Карачевском районе погибла 40-летняя женщина

Пожар тушили почти час
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В деревне Лужецкая, что в Карачевском районе, ночью сгорел дом. Сообщение о пожаре на улице Слободской поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 23.34 в пятницу, 23 ноября. На место выехали две пожарные машины.

К тому времени, как прибыли спасатели жилой дом размером шесть на девять метров горел полностью. Из-за сильного задымления пришось привлечь звено газодымозащитной службы, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Пламя тушили почти час – в 0.48 с огнем удалось справиться. Во время разбора завалов сгоревшего дома нашли пострадавшего.

Как стало известно «Комсомольской правде» в Брянске» во время пожара в доме погибла 40-летняя женщина. Экспертам предстоит выяснить, почему загорелся дом.

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