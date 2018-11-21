В Суражском районе водитель легковушки съехал в кювет и врезался в дерево

СЕГОДНЯ 09:55 2018-11-21T09:55:55+03:00

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В Суражском районе 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 съехал в кювет и врезался в дерево. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины первого ночи в среду, 21 ноября, на 36-м километре трассы Сураж-Вьюково.

Автомобилист ехал со стороны села Вьюково в сторону Суража и не справился с управлением, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Водителя госпитализировали с травмой головы, сотрясением мозга и ранами лица.

Полицейские проводят проверку по факту автоаварии.

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