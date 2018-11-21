Житель Жуковского района зарезал односельчанина из-за трехсот рублей

СЕГОДНЯ 09:29 2018-11-21T09:29:47+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Житель Жуковского района получили 11 лет колонии строгого режима за убийство односельчанина. Трагедия случилась в мае этого года.

- Фигурант уголовного дела попросил жителя деревни Никольская Слобода распахать ему огород трактором, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – За работу он передал одну тысячу рублей. Когда работник приехал на место, не смог распахать участок, так как он был не убран.

Утром 18 мая мужчины стали выяснять отношения. Тракторист не захотел возвращать 300 рублей, которые он потратил на солярку. Тогда оппонент ударил его ножом в шею и живот.

Подсудимый провел в тюрьмах больше 25 лет. Поэтому ему назначили строгое наказание. Кроме того, осужденный должен заплатить дочери погибшего один миллион рублей за моральный вред. Приговор пока не вступил в законную силу.

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