2018-11-21T09:29:47+03:00
Происшествия

Житель Жуковского района зарезал односельчанина из-за трехсот рублей

Мужчину приговорили к 11 годам тюрьмы
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Приговор пока не вступил в законную силу.Приговор пока не вступил в законную силу.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Житель Жуковского района получили 11 лет колонии строгого режима за убийство односельчанина. Трагедия случилась в мае этого года.

- Фигурант уголовного дела попросил жителя деревни Никольская Слобода распахать ему огород трактором, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – За работу он передал одну тысячу рублей. Когда работник приехал на место, не смог распахать участок, так как он был не убран.

Утром 18 мая мужчины стали выяснять отношения. Тракторист не захотел возвращать 300 рублей, которые он потратил на солярку. Тогда оппонент ударил его ножом в шею и живот.

Подсудимый провел в тюрьмах больше 25 лет. Поэтому ему назначили строгое наказание. Кроме того, осужденный должен заплатить дочери погибшего один миллион рублей за моральный вред. Приговор пока не вступил в законную силу.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два брянских депутата скрыли больше 10 миллионов рублей доходов
В Суражском районе водитель легковушки съехал в кювет и врезался в дерево
Брянец отправится на пять лет в колонию за поджог подруги
Из горящей квартиры в Белых Берегах спасли человека
Житель Клинцов украл из дома приятелей монитор и 14,5 тысяч рублей
Жительницу Брянска будут судить за то, что передала взятку чиновнице из управления образования
В центре Брянска на два дня перекроют дорогу
В Брянске бывшего главврача психбольницы оштрафовали на 2,5 миллиона рублей
Брянские дети показали свои таланты на фестивале, посвященном Дню матери
В брянском селе Речица отремонтировали дом культуры
В Брянской области открыли новую асфальтовую дорогу
Брянский сенатор Екатерина Лахова считает, что увеличить прожиточный минимум невозможно