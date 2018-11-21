2018-11-21T09:17:57+03:00
Происшествия

Брянец отправится на пять лет в колонию за поджог подруги

Осужденный не смог разжалобить областной суд
Марина АНТОНОВА
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Апелляцию не удовлетворили и оставили приговор в силе.Апелляцию не удовлетворили и оставили приговор в силе.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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32-летний житель Выгоничского района отправится на пять лет и один месяц в колонию строгого режим за то, что поджег близкую подругу. Осужденный не смог разжалобить Брянский областной суд. Его апелляцию не удовлетворили и оставили приговор в силе.

- В суде установили, что 18 января мужчина поссорился со своей 37-летней гражданской женой, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он облил женщину бензином и поджег. Пострадавшая получила тяжелые травмы.

Обвиняемого уже судили, в том числе, за покушение на убийство. Он получили очередной срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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