Брянец отправится на пять лет в колонию за поджог подруги

СЕГОДНЯ 09:17 2018-11-21T09:17:57+03:00

Апелляцию не удовлетворили и оставили приговор в силе. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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32-летний житель Выгоничского района отправится на пять лет и один месяц в колонию строгого режим за то, что поджег близкую подругу. Осужденный не смог разжалобить Брянский областной суд. Его апелляцию не удовлетворили и оставили приговор в силе.

- В суде установили, что 18 января мужчина поссорился со своей 37-летней гражданской женой, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Он облил женщину бензином и поджег. Пострадавшая получила тяжелые травмы.

Обвиняемого уже судили, в том числе, за покушение на убийство. Он получили очередной срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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