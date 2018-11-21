Из горящей квартиры в Белых Берегах спасли человека

СЕГОДНЯ 08:46 2018-11-21T08:46:35+03:00

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Из горящей квартиры в поселке Белые Берега в Фокинском районе Брянска пожарные спасли человека. Сообщение о возгорании на улице Ленина поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 22.33 во вторник, 21 ноября. На место выехали две автоцистерны.

Первые подразделения прибыли на пожар через четыре минуты. Оказалось, в квартире загорелся диван. Из-за сильного задымления спасатели привлекли звено газодымозащитной службы. Уже через четыре минуты с огнем справились.

К счастью, во время пожара никто не пострадал, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Эксперты выясняют, почему загорелся диван в квартире.

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