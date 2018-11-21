2018-11-21T08:35:14+03:00
Происшествия

Житель Клинцов украл из дома приятелей монитор и 14,5 тысяч рублей

Чтобы отвести от себя подозрение, молодой человек выбил дверь
Марина АНТОНОВА
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Сразу после кражи злоумышленник уехал из региона.Сразу после кражи злоумышленник уехал из региона.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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28-летнего жителя брянского города Клинцы обвиняют в краже из дома приятелей. 26-летняя девушка отправилась в гости к подруге и засиделась допоздна. Когда вернулась, дверь в ее квартиру была распахнута настежь. Внутри спал ее близкий друг. Пропажу она обнаружила только с утра. Оказалось, что из жилья пропал монитор и 14,5 тысячи рублей, которые были спрятаны в шкафу.

- Под подозрение пал уже судимый местный житель, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – В его доме нашли украденный монитор. Следователи считают, что молодой человек зашел к знакомому с бутылочкой спиртного. А когда хозяин уснул, обворовал его. Чтобы отвести от себя подозрение, злоумышленник выбил входную дверь.

Молодому человеку грозит до шести лет колонии. Сразу после кражи он уехал из региона. Долгое время его не было дома. Но брянец все же решился вернуться в родные края. Тут его и задержали полицейские.

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