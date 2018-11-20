Жительницу Брянска будут судить за то, что передала взятку чиновнице из управления образования

20 Нояб. 21:54 2018-11-20T21:56:27+03:00

Всего чиновница получила 100 тысяч рублей взятки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Деньги нужны были для успешной сдачи ЕГЭ

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39-летнюю жительницу Брянска будут судить за посредничество в передаче взятки должностному лицу в значительном размере.

- По версии следствия, 31 мая и 19 июня женщина передала по 50 тысяч рублей начальнику отдела общего образования управления образования Брянской горадминистрации, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Она действовала в интересах своей знакомой.

Деньги были нужны, чтобы один их выпускников успешно сдал ЕГЭ по математике и физике.

Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд.

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