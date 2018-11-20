В центре Брянска на два дня перекроют дорогу
Это связано с ремонтом газопровода
Водителей просят выбирать пути объезда.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:
В центре Брянска на два дня перекроют дорогу на улице Вали Сафроновой. Это связано с ремонтом газопровода, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Ограничение движения будет действовать с девяти часов утра 23 ноября до шести часов вечера 24 ноября. Проехать нельзя будет на пересечении улицы Вали Сафроновой с улицей 3-го Июля и улицей Бондаренко.
Водителей просят выбирать пути объезда.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».