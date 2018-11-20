20 Нояб. 21:48 2018-11-20T21:48:41+03:00

Это связано с ремонтом газопровода

Изменить размер текста: A A

В центре Брянска на два дня перекроют дорогу на улице Вали Сафроновой. Это связано с ремонтом газопровода, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Ограничение движения будет действовать с девяти часов утра 23 ноября до шести часов вечера 24 ноября. Проехать нельзя будет на пересечении улицы Вали Сафроновой с улицей 3-го Июля и улицей Бондаренко.

Водителей просят выбирать пути объезда.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».