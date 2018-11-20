В Брянске бывшего главврача психбольницы оштрафовали на 2,5 миллиона рублей

20 Нояб. 21:40 2018-11-20T21:40:47+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Его признали виновным в получении взятки, присвоении и растрате

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В Брянске бывшего главного врача психиатрической больницы №1 признали виновным по уголовному делу о получении взятки, присвоении и растрате денег. Осужденный должен заплатить штраф 2,5 миллиона рублей. На три года медика лишили права занимать должности в больницах, которые связаны с организацией деятельности учреждений.

- В суде установили, что в августе прошлого года главный врач получил от горожанина взятку 30 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – За вознаграждение он должен был выдать справку о том, что страдающий психическим расстройством пациент здоров. Она была нужна для получения водительских прав.

Кроме того, врач пользовался деньгами, которая заработала лечебница на платных услугах. В суде доказали, что он присвоил больше 52 тысяч рублей, а растратил – 98 тысяч рублей.

Приговор бывшему главному врачу больницы пока не вступил в законную силу.

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