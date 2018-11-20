2018-11-20T18:31:29+03:00
Общество

Брянские дети показали свои таланты на фестивале, посвященном Дню матери

Концерт прошел в детской библиотеке имени Максима Горького
Елена РАКОВА
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Фестиваль посетили больше 200 человек.Фестиваль посетили больше 200 человек.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске прошел фестиваль детских талантов, посвященный предстоящему Дню матери. Его по традиции мы будем отмечать в последнее воскресенье ноября. В этом году он выпадает на 25 число.

Фестиваль, который устроили в детской библиотеке имени Максима Горького, посетили больше 200 человек. По традиции он прошел в два этапа: сначала выступали дошкольники, а потом учащиеся начальной школы.

К фестивалю в библиотеке оформили фотозону, где все желающие могли сфотографироваться с игрушками или сделать красивый снимок с мамой.

- Фестиваль представляет собой литературно-музыкальную и поздравительную программу, посвященную праздничной или памятной дате, - рассказала заведующая библиотекой Ирина Козлитина. — Он дает возможность детям проявить свои таланты и сплотиться всем членам семьи. Ведь поддержать ребенка во время выступления приходят не только родные - мама, папа, бабушка, дедушка, но и воспитатели и учителя.

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