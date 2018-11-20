2018-11-20T18:19:18+03:00
Общество

В брянском селе Речица отремонтировали дом культуры

Его открыли 20 ноября
Елена РАКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Во вторник, 20 ноября, в селе Речица, что в Почепском районе, открыли отремонтированный дом культуры. На частичную замену кровли, новые окна, выравнивание и покраску стен, реконструкцию потолка в зрительном зале потратили 1 миллион 562 тысячи рублей.

В день открытия нового дома культуры для гостей праздника устроили выставки и концерт творческих коллективов района.

Всего в этом году отремонтируют 29 домов культуры. За последние годы в Брянской области обновили 50 домов культуры.

На это потратят 36 миллионов рублей. Впервые за много лет из областного бюджета выделены средства на ремонт Брянского областного колледжа искусств - больше 2,3 миллиона рублей. На ремонт в областном драматическом театре - больше 1,5 миллиона рублей, Брянской областной библиотеки - 1,2 миллиона рублей, 700 тысяч рублей - на ремонт крыши детской библиотеки.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянские дети показали свои таланты на фестивале, посвященном Дню матери
В Брянской области открыли новую асфальтовую дорогу
Брянский сенатор Екатерина Лахова считает, что увеличить прожиточный минимум невозможно
В Брянской глубинке продолжаются поиски питьевой воды
Брянцам предложили обменять мелочь
В Севском районе нашли склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны
В новозыбковской библиотеке прошел Тургеневский бал
Во время комендантского часа в Брянске поймали двух подростков-нарушителей
Сергей Антошин поддержал болельщиков «Динамо»
Брянскую народную избранницу осудили за кражу полумиллиона рублей у двух пенсионеров
Брянская спортсменка выиграла чемпионат России по скачкам
В Брянской области экс-чиновников управления имущественными отношениями отправили в колонию
Житель Брянска хранил марихуану в пакете с яблоками
Следующим соперником брянского бойца Виталия Минакова может стать француз Чейк Конго
В Клинцовском районе «ГАЗель» столкнулась с иномаркой: пострадал водитель
Брянские поисковики нашли останки красноармейца
В Брянске получили квартиры 145 обманутых дольщиков из 177
В Сураже станция скорой помощи переехала в отремонтированное здание
В Комаричском районе во время пожара погиб 54-летний мужчина
Двух брянцев обвиняют в восьми кражах из строящихся домов
С января авиарейсы из Брянска в Санкт-Петербург могут приостановить
Дорога стала шире
В Брянской области почтили память погибшего в Сирии Федора Журавлева