В брянском селе Речица отремонтировали дом культуры

СЕГОДНЯ 18:17 2018-11-20T18:19:18+03:00

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Во вторник, 20 ноября, в селе Речица, что в Почепском районе, открыли отремонтированный дом культуры. На частичную замену кровли, новые окна, выравнивание и покраску стен, реконструкцию потолка в зрительном зале потратили 1 миллион 562 тысячи рублей.

В день открытия нового дома культуры для гостей праздника устроили выставки и концерт творческих коллективов района.

Всего в этом году отремонтируют 29 домов культуры. За последние годы в Брянской области обновили 50 домов культуры.

На это потратят 36 миллионов рублей. Впервые за много лет из областного бюджета выделены средства на ремонт Брянского областного колледжа искусств - больше 2,3 миллиона рублей. На ремонт в областном драматическом театре - больше 1,5 миллиона рублей, Брянской областной библиотеки - 1,2 миллиона рублей, 700 тысяч рублей - на ремонт крыши детской библиотеки.

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