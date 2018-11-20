В Брянской области открыли новую асфальтовую дорогу

СЕГОДНЯ 17:36 2018-11-20T17:36:41+03:00

Она протянулась от платформы Эдазия до поселка Красный Бор в Жуковском районе

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В Жуковском районе Брянской области открыли новую асфальтовую дорогу. Ее проложили от платформы Эдазия до поселка Красный Бор.

Раньше у Красного Бора не было постоянного автомобильного сообщения с районным центром. В межсезонье или после дождей туда с трудом могли добраться медики, пожарные и полицейские, сообщают в правительстве Брянской области.

Подрядчик - дорожное подразделение ООО «ГК Брянский асфальтовый завод» - кроме самой дороги обустроил почти пятьсот метров тротуара, нанес разметку, установил дорожные знаки.

В следующем году эту асфальтовую трассу планируют продолжить до региональной магистрали с выходом на областной центр.

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