В Брянской области открыли новую асфальтовую дорогу
В Жуковском районе Брянской области открыли новую асфальтовую дорогу. Ее проложили от платформы Эдазия до поселка Красный Бор.
Раньше у Красного Бора не было постоянного автомобильного сообщения с районным центром. В межсезонье или после дождей туда с трудом могли добраться медики, пожарные и полицейские, сообщают в правительстве Брянской области.
Подрядчик - дорожное подразделение ООО «ГК Брянский асфальтовый завод» - кроме самой дороги обустроил почти пятьсот метров тротуара, нанес разметку, установил дорожные знаки.
В следующем году эту асфальтовую трассу планируют продолжить до региональной магистрали с выходом на областной центр.
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