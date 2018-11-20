Брянский сенатор Екатерина Лахова считает, что увеличить прожиточный минимум невозможно

СЕГОДНЯ 17:07 2018-11-20T17:08:43+03:00

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Брянский сенатор Екатерина Лахова прокомментировала предложение депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко увеличить размер потребительской корзины до 10 тысяч рублей, а прожиточного минимума – до 20 тысяч рублей. Сенатор призвала не заниматься популизмом.

Екатерина Лахова признала, что питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц сложно, сообщают «Новости Федерации». Но сразу вспомнила наших предков, которые выжили в годы Великой Отечественной войны и их приблизительный рацион. Сама призналась, что иногда устраивает себе «разгрузочные дни» и целый день ест гречку. Но больше одного дня такого питания выдержать она не может.

- Понятно, что прожиточный минимум очень маленький, как и потребительская корзина, хотелось бы его увеличить, - сказала брянский сенатор. - Но надо смотреть, каким образом этого добиться, а не популизмом заниматься.

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