Брянцам предложили обменять мелочь

СЕГОДНЯ 16:25 2018-11-20T16:27:26+03:00

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Жителям Брянской области предложили обменять мелочь в банках. С 26 ноября в нашем регионе и во всем Центральном федеральном округе стартует «Монетная неделя». Главная цель акции – вернуть металлические деньги в оборот. Участники смогут обменять мелочь на банкноты или на монеты большего номинала. А также получить памятные 10-рублевые монеты с символами Зимней универсиады, которая пройдет в следующем году в Красноярске. В акции будут участвовать восемь коммерческих банков, офисы которых есть в Брянской области.

По данным Банка России, на каждого жителя России приходится 445 монет различного номинала. Общая сумма составляет 73 миллиарда рублей. Копейки и железные рубли в кассы банков возвращаются редко. Но монеты служат 20-30 лет, а банкноты – около года. Производство их обходится дорого. Но отказаться от мелочи нельзя.

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