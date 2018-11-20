2018-11-20T16:27:26+03:00
Общество

Брянцам предложили обменять мелочь

26 ноября в области стартует «Монетная неделя»
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Монеты служат 20-30 лет.Монеты служат 20-30 лет.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Жителям Брянской области предложили обменять мелочь в банках. С 26 ноября в нашем регионе и во всем Центральном федеральном округе стартует «Монетная неделя». Главная цель акции – вернуть металлические деньги в оборот. Участники смогут обменять мелочь на банкноты или на монеты большего номинала. А также получить памятные 10-рублевые монеты с символами Зимней универсиады, которая пройдет в следующем году в Красноярске. В акции будут участвовать восемь коммерческих банков, офисы которых есть в Брянской области.

По данным Банка России, на каждого жителя России приходится 445 монет различного номинала. Общая сумма составляет 73 миллиарда рублей. Копейки и железные рубли в кассы банков возвращаются редко. Но монеты служат 20-30 лет, а банкноты – около года. Производство их обходится дорого. Но отказаться от мелочи нельзя.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянские дети показали свои таланты на фестивале, посвященном Дню матери
В брянском селе Речица отремонтировали дом культуры
В Брянской области открыли новую асфальтовую дорогу
Брянский сенатор Екатерина Лахова считает, что увеличить прожиточный минимум невозможно
В Брянской глубинке продолжаются поиски питьевой воды
В Севском районе нашли склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны
В новозыбковской библиотеке прошел Тургеневский бал
Во время комендантского часа в Брянске поймали двух подростков-нарушителей
Сергей Антошин поддержал болельщиков «Динамо»
Брянскую народную избранницу осудили за кражу полумиллиона рублей у двух пенсионеров
Брянская спортсменка выиграла чемпионат России по скачкам
В Брянской области экс-чиновников управления имущественными отношениями отправили в колонию
Житель Брянска хранил марихуану в пакете с яблоками
Следующим соперником брянского бойца Виталия Минакова может стать француз Чейк Конго
В Клинцовском районе «ГАЗель» столкнулась с иномаркой: пострадал водитель
Брянские поисковики нашли останки красноармейца
В Брянске получили квартиры 145 обманутых дольщиков из 177
В Сураже станция скорой помощи переехала в отремонтированное здание
В Комаричском районе во время пожара погиб 54-летний мужчина
Двух брянцев обвиняют в восьми кражах из строящихся домов
С января авиарейсы из Брянска в Санкт-Петербург могут приостановить
Дорога стала шире
В Брянской области почтили память погибшего в Сирии Федора Журавлева