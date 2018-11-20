2018-11-20T15:09:13+03:00
Общество

В новозыбковской библиотеке прошел Тургеневский бал

На вечере выбрали лучшую пару
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: Центральная библиотека города Новозыбков.Фото: Центральная библиотека города Новозыбков.
Изменить размер текста:

В центральной библиотеке в Новозыбкове прошел Тургеневский бал. Он состоялся 16 ноября в зале искусств. Вечер посвятили 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева, которое отмечали в начале ноября. В нем участвовали студенты вузов и колледжей Новозыбкова.

Пары, одетые в вечерние костюмы и платья, танцевали кадриль, вальс и полонез. Ребята создавали бутоньерки и цветочные браслеты, сообщают на сайте районной библиотеки. А остальные гости вспоминали строчки их стихов русских поэтов. Участники представили на суд зрителей и жюри инсценировки по произведениям Ивана Тургенева. И соревновались в знании бального этикета. По предложенным героям русской литературы нужно было узнать произведение и автора.

Лучшей парой на этом вечере стали студенты третьего курса Новозыбковского сельскохозяйственного техникума Елизавета Кутузова и Никита Руденок. Жюри их выбрало за изысканные манеры, знания и попадание в образ героев 19 века.

Ведущие бала. Фото: Центральная библиотека города Новозыбков.

Ведущие бала. Фото: Центральная библиотека города Новозыбков.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Брянский сенатор Екатерина Лахова считает, что увеличить прожиточный минимум невозможно
В Брянской глубинке продолжаются поиски питьевой воды
Брянцам предложили обменять мелочь
В Севском районе нашли склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны
Во время комендантского часа в Брянске поймали двух подростков-нарушителей
Сергей Антошин поддержал болельщиков «Динамо»
Брянскую народную избранницу осудили за кражу полумиллиона рублей у двух пенсионеров
Брянская спортсменка выиграла чемпионат России по скачкам
В Брянской области экс-чиновников управления имущественными отношениями отправили в колонию
Житель Брянска хранил марихуану в пакете с яблоками
Следующим соперником брянского бойца Виталия Минакова может стать француз Чейк Конго
В Клинцовском районе «ГАЗель» столкнулась с иномаркой: пострадал водитель
Брянские поисковики нашли останки красноармейца
В Брянске получили квартиры 145 обманутых дольщиков из 177
В Сураже станция скорой помощи переехала в отремонтированное здание
В Комаричском районе во время пожара погиб 54-летний мужчина
Двух брянцев обвиняют в восьми кражах из строящихся домов
С января авиарейсы из Брянска в Санкт-Петербург могут приостановить
Дорога стала шире
В Брянской области почтили память погибшего в Сирии Федора Журавлева