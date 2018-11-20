В новозыбковской библиотеке прошел Тургеневский бал

СЕГОДНЯ 15:08 2018-11-20T15:09:13+03:00

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В центральной библиотеке в Новозыбкове прошел Тургеневский бал. Он состоялся 16 ноября в зале искусств. Вечер посвятили 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева, которое отмечали в начале ноября. В нем участвовали студенты вузов и колледжей Новозыбкова.

Пары, одетые в вечерние костюмы и платья, танцевали кадриль, вальс и полонез. Ребята создавали бутоньерки и цветочные браслеты, сообщают на сайте районной библиотеки. А остальные гости вспоминали строчки их стихов русских поэтов. Участники представили на суд зрителей и жюри инсценировки по произведениям Ивана Тургенева. И соревновались в знании бального этикета. По предложенным героям русской литературы нужно было узнать произведение и автора.

Лучшей парой на этом вечере стали студенты третьего курса Новозыбковского сельскохозяйственного техникума Елизавета Кутузова и Никита Руденок. Жюри их выбрало за изысканные манеры, знания и попадание в образ героев 19 века.

Ведущие бала. Фото: Центральная библиотека города Новозыбков.

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