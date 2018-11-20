Во время комендантского часа в Брянске поймали двух подростков-нарушителей

СЕГОДНЯ 14:30 2018-11-20T14:49:29+03:00

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Во время комендантского часа в Бежицком районе Брянска поймали двух несовершеннолетних подростков. Один из них учится в школе №61, другой – в Брянском техникуме энергомашиностроения и радиоэлектроники. Детей отвели к родителям. На взрослых составили административные протоколы за неисполнение своих обязанностей по воспитанию детей.

Чиновники и правоохранители провели рейд в понедельник, 19 ноября, с десяти часов вечера до половины первого ночи, сообщают в пресс-службе мэрии. Они проверяли территорию около Бежицкого универмага, у школ №53, №61 и №67, а также территорию у Брянского камвольного комбината, микрорайон Отрадное и парк Металлург.

Напомним, в учебное время года комендантский час начинается в 22.00. Подростки не могут находиться на улице без взрослых.

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