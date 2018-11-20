Брянскую народную избранницу осудили за кражу полумиллиона рублей у двух пенсионеров
Депутата Вороновологского сельсовета Брасовского района осудили за кражу 550 тысяч рублей у двух пенсионеров. Народная избранница проведет в колонии общего режима два года. Правда, приговор пока не вступил в законную силу.
- В суде установили, что в феврале прошлого года 59-летняя жительница брасовского поселка Воронов Лог взяла у двух пожилых людей 350 тысяч рублей и 200 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Она обещала положить деньги под проценты в банк, но забрала их себе и потратила.
Осужденную заключили под стражу в зале суда после вынесения приговора. Кстати, одному из потерпевших она вернула 200 тысяч рублей. Остальные деньги депутат выплатит по приговору суда.
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