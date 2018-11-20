2018-11-20T12:39:42+03:00
Спорт

Брянская спортсменка выиграла чемпионат России по скачкам

Анастасия Нефедова была единственной девушкой на дистанции
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, КСК "Журавка".Фото: vk.com, КСК "Журавка".
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Брянская спортсменка Анастасия Нефедова выиграла чемпионат России по скачкам. Соревнования проходили в столице Кабардино-Балкарии Нальчик. Она выступала на дистанции 160 километров, сообщают в группе конно-спортивного клуба в соцсетях.

Настя была единственной девушкой на дистанции. Из-за нехватки веса они бежала с утяжелителями. Брянская спортсменка выступала на лошади по кличке Барбара. Анастасия Нефедова пришла первой и стала самой юной участницей, которая выиграла чемпионат России на дистанции 160 километров.

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