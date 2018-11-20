В Брянской области экс-чиновников управления имущественными отношениями отправили в колонию

СЕГОДНЯ 12:21 2018-11-20T12:21:34+03:00

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Изменить размер текста: A A

В Брянской области двух бывших чиновников регионального управления имущественными отношениями отправили в колонию. Экс-начальника и главного консультанта отдела кадастровой оценки и контроля за использованием недвижимости и земельных ресурсов регионального управления имущественных отношений признали виновными в получении взятки и пособничестве в получении взятки.

Как установили в суде, в ноябре прошлого года начальник отдела получил 100 тысяч рублей за то, что не включил здание в перечень объектов недвижимости, за которую с нынешнего года нужно платить налоги по кадастровой стоимости. В итоге фирму освободили от уплаты налога на имущество.

- Своему начальнику помогала главный консультант отдела, которой руководитель в качестве благодарности передал 45 тысяч рублей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Кроме того, в декабре прошлого года начальник отдела получил взятку - 75 тысяч рублей за помощь в исключении из кадастра еще одной заинтересованной организации.

Экс-руководитель получил 2,5 года колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. А его помощница - год колонии общего режима и штраф в 400 тысяч рублей.

Суд также запретил им на 3 и 2 года соответственно работоать на госслужбе.

Приговор пока не вступил в законную силу

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».