2018-11-20T11:53:45+03:00
Происшествия

Житель Брянска хранил марихуану в пакете с яблоками

Молодому человеку грозит до трех лет колонии
Марина АНТОНОВА
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25-летний житель Володарского района Брянска хранил марихуану в пакете с яблоками. Молодого человека задержали.

- Сотрудники полиции получили оперативную информацию, что брянец хранит наркотики, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Стражи порядка обыскали машину подозреваемого и нашли там сверток с марихуаной. Горожанин прятал наркотики в пакете с яблоками.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических веществ». Сейчас молодому человеку предъявили обвинение. За преступление ему грозит до 40 тысяч рублей штрафа или лишение свободы до трех лет.

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