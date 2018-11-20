Житель Брянска хранил марихуану в пакете с яблоками

СЕГОДНЯ 11:52 2018-11-20T11:53:45+03:00

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25-летний житель Володарского района Брянска хранил марихуану в пакете с яблоками. Молодого человека задержали.

- Сотрудники полиции получили оперативную информацию, что брянец хранит наркотики, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Стражи порядка обыскали машину подозреваемого и нашли там сверток с марихуаной. Горожанин прятал наркотики в пакете с яблоками.

На задержанного завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических веществ». Сейчас молодому человеку предъявили обвинение. За преступление ему грозит до 40 тысяч рублей штрафа или лишение свободы до трех лет.

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