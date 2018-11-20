Следующим соперником брянского бойца Виталия Минакова может стать француз Чейк Конго

СЕГОДНЯ 11:11 2018-11-20T11:23:47+03:00

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Следующим соперником брянского бойца смешанных единоборств Виталия Минакова может стать француз Чейк Конго. Официально имя оппонента пока не названо. На своей странице в соцсети брянец написал, что это первый претендент на титул чемпиона в тяжелом весе Беллатор.

На счету будущего соперника Виталия Минакова семь побед подряд. Он остается непобежденным с 2015 года. 11 раз он побеждал в поединках в тяжелом весе Беллатор.

Следующий бой брянец проведет в январе.

Напомним, в профессиональной карьере Виталия Минакова 21 победа и ни одного поражения. За американскую спортивную организацию он провел пять боев. В 2013 году он завоевал титул чемпиона в тяжелом весе. А в 2014-м подтвердил свой титул. Кстати, в этом бое соперником Виталия Минакова был Чейк Конго. Брянский спортсмен одержал победу единогласным решением судей.

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