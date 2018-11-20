Следующим соперником брянского бойца Виталия Минакова может стать француз Чейк Конго
Следующим соперником брянского бойца смешанных единоборств Виталия Минакова может стать француз Чейк Конго. Официально имя оппонента пока не названо. На своей странице в соцсети брянец написал, что это первый претендент на титул чемпиона в тяжелом весе Беллатор.
На счету будущего соперника Виталия Минакова семь побед подряд. Он остается непобежденным с 2015 года. 11 раз он побеждал в поединках в тяжелом весе Беллатор.
Следующий бой брянец проведет в январе.
Напомним, в профессиональной карьере Виталия Минакова 21 победа и ни одного поражения. За американскую спортивную организацию он провел пять боев. В 2013 году он завоевал титул чемпиона в тяжелом весе. А в 2014-м подтвердил свой титул. Кстати, в этом бое соперником Виталия Минакова был Чейк Конго. Брянский спортсмен одержал победу единогласным решением судей.
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