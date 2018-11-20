2018-11-20T09:44:19+03:00
Происшествия

В Клинцовском районе «ГАЗель» столкнулась с иномаркой: пострадал водитель

Автомобилист сломал ребра и получил травму головы
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В Клинцовском районе столкнулись ГАЗ-3269 и БМВ-523. Дорожно-транспортное происшествие случилось около четырех часов дня в понедельник, 19 ноября, в селе Займище, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

57-летний водитель микроавтобуса, ехавший со стороны улицы 8 Марта в сторону улицы Парижской Коммуны, не пропустил иномарку, за рулем которой был 20-летний автомобилист. БМВ двигалась со стороны улицы Гагарина в сторону Орджоникидзе. Машины столкнулись.

Травмы получил водитель «ГАЗели». Пострадавшего госпитализировали с травмой головы, сотрясением мозга, раной лба, переломами ребер и предплечья.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сергей Антошин поддержал болельщиков «Динамо»
Брянскую народную избранницу осудили за кражу полумиллиона рублей у двух пенсионеров
Брянская спортсменка выиграла чемпионат России по скачкам
В Брянской области экс-чиновников управления имущественными отношениями отправили в колонию
Житель Брянска хранил марихуану в пакете с яблоками
Следующим соперником брянского бойца Виталия Минакова может стать француз Чейк Конго
Брянские поисковики нашли останки красноармейца
В Брянске получили квартиры 145 обманутых дольщиков из 177
В Сураже станция скорой помощи переехала в отремонтированное здание
В Комаричском районе во время пожара погиб 54-летний мужчина
Двух брянцев обвиняют в восьми кражах из строящихся домов
С января авиарейсы из Брянска в Санкт-Петербург могут приостановить
Дорога стала шире
В Брянской области почтили память погибшего в Сирии Федора Журавлева