В Клинцовском районе «ГАЗель» столкнулась с иномаркой: пострадал водитель
В Клинцовском районе столкнулись ГАЗ-3269 и БМВ-523. Дорожно-транспортное происшествие случилось около четырех часов дня в понедельник, 19 ноября, в селе Займище, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
57-летний водитель микроавтобуса, ехавший со стороны улицы 8 Марта в сторону улицы Парижской Коммуны, не пропустил иномарку, за рулем которой был 20-летний автомобилист. БМВ двигалась со стороны улицы Гагарина в сторону Орджоникидзе. Машины столкнулись.
Травмы получил водитель «ГАЗели». Пострадавшего госпитализировали с травмой головы, сотрясением мозга, раной лба, переломами ребер и предплечья.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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