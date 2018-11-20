2018-11-20T09:30:26+03:00
Общество

Брянские поисковики нашли останки красноармейца

К сожалению, смертного медальона у него при себе не было
Марина АНТОНОВА
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Фото: Объединение поисковых отрядов "Брянский фронт".Фото: Объединение поисковых отрядов "Брянский фронт".
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Во время полевой разведки 18 ноября у бывшей деревни Соболево в Дубровском районе брянские поисковики нашли останки красноармейца. Их обнаружили на северо-западном скате высоты. Останки находились на дне траншеи. Боец 1001 или 1005 стрелковых полков 279 стрелковой дивизии 50-й Армии Брянского фронта погиб в сентябре 1941 года во время Рославльско-Новозыбковской наступательной операции, сообщают в Объединении поисковых отрядов «Брянский фронт». Красноармеец погиб от осколка, который попал ему в лицо.

При эксгумации воина рядом с ним находились большая саперная лопата, противогаз, двухкамерная масленка, индивидуальный пакет, пенал для чистки винтовки Мосина, металлическая коробка для хранения табака и кожаный кошелек. К сожалению, смертного медальона у бойца при себе не было. Поэтому личность его установить не удастся.

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